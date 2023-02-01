В Ростовской области беспомощная собака может оказаться на улице, если не найдутся хозяева

Волонтеры нашли грациозную собаку на улицах Батайска. Фото: предоставлено Маргаритой КОРПОВОЙ.

Бездомная собака по кличке Элеонора, которую зоозащитники отвезли в Ростов, может снова оказаться на улицах Батайска, если для нее не найдутся хозяева. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказала директор центра стерилизации животных «Собачий патруль» Маргарита Карпова.

Худую грациозную собаку, похожую на фенотип грейхаунда, местные волонтеры нашли в Батайске. Они окрестили ее благородным именем — Элеонора. Собака практически умирала от голода — на ее теле можно было пересчитать все ребра. Зоозащитники ее накормили и привезли в Ростов.

- Она метис какой-то породы из группы борзых, типа грейхаунд, - пояснила специалист. - Не чистокровная, но по-породному изящная: длинная шея и лапы. Нереально умная! Такие собаки не умеют выживать в городской среде, они созданы не для этого.

Элеонору хотели было забрать для охоты, но когда узнали, что она стерилизованная, то сразу отказались. Но зоозащитники и сами бы не согласились отдать животное в руки охотникам. Чтобы принимать на стерилизацию новых пациентов, волонтеры вынуждены выпускать предыдущих своих "резидентов" обратно в город. Поэтому через пару дней собака снова может отправиться на улицу. Если, конечно, не найдутся новые хозяева.

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