Начальника отдела птицефабрики в Ростовской области оштрафовали по делу об отравлении 148 детей

Проверка обнаружила в супе, который съели воспитанники детсада, такие же бактерии, что и на батайской птицефабрике. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Начальник ветеринарно-санитарного отдела птицефабрики в городе Батайске Ростовской области выплатит 600 тысяч рублей в пользу государства за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Проверка обнаружила в супе, который съели воспитанники детсада, такие же бактерии, что и на самой птицефабрике. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Обвинительный приговор в отношении мужчины был вынесен 31 января. Во время разбирательства было установлено, что его действия в августе 2021 года по неосторожности повлекли за собой отравление 148 воспитанников местного детского сада.

- Был приготовлен суп, в суточной пробе которого обнаружены бактерии той же сальмонеллой группы, что и на оборудовании цеха сортировки и упаковки птицефабрики, - говорится в сообщении.

Как говорится в материалах дела, начальник отдела птицефабрики вовремя не организовал ветеринарно-санитарный надзор на всех участках своего производства и не предотвратил выпуск продукции, зараженной бактерией. В результате чего жизни и здоровью детей была создана реальна угроза. Теперь служащий предприятия должен будет выплатить в пользу государства штраф в размере 600 тысяч рублей. Приговор в свою законную силу не вступил.

Напомним, совсем недавно в школе № 2 Тарасовского района Ростовской области произошло массовое отравление учеников. Ребята попали к медикам с болями в желудке, а у некоторых поднялась высокая температура.

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