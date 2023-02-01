В северо-западной промзоне Ростова начали рекультивацию мусорного полигона

На объекте уже работают специалисты, задействовали спецтехнику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на территории северо-западной промзоны подрядчик начал рекультивацию полигона ТБО. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Полигон был закрыт в 2018 году в связи с окончанием срока эксплуатации. Сейчас на площадке формируют западный и центральный отвалы, а также планируют территорию под строительный городок, - уточнил глава городской администрации.

Известно, что на объекте задействовали 9 единиц техники: 5 бульдозеров и 4 экскаватора. Завтра, 2 февраля, добавят еще два бульдозера и один экскаватор. Задачи выполняют 17 механизаторов, три производителя работ и начальник участка.

Добавим, рекультивацию ведут в рамках регионального проекта «Чистая страна» и нацпроекта «Экология». Стоимость контракта - 2,3 млрд рублей. Сдать объект планируют к 30 октября 2024 года.

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