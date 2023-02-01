IT-проект для инфраструктуры вуза стал лучшим в Южном федеральном округе

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Крупнейшее профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации России Global CIO объявило победителей конкурса «Проект Года 2022». Это одно из самых значимых событий в российской ИТ-индустрии, в рамках которого участники представляют наиболее успешные ИТ-проекты, реализованные за последний год.

Всего на конкурс в 2022 году было заявлено 369 проектов. IT-проект «Mir Pay от банка Центр-инвест в ЮФУ», реализованный в партнерстве с командой экспертов платежной системы «Мир», одержал победу в региональной номинации.

- Наша команда удостоилась большой чести — первыми принести российские технологические инновации платежной системы «Мир» на Донскую землю и в образовательную среду родного региона. Отрадно, что такой проект не оставил равнодушными и лучших IT-директоров нашей страны. — прокомментировал директор по инновациям банка «Центр-инвест» Юрий Богданов.

Разработанный сервис ориентирован на использование смартфона с приложением Mir Pay в качестве идентификатора в инфраструктуре ЮФУ. Главной целью проекта было развитие нефинансовых сервисов приложения для расширения перечня оказываемых услуг, повышения безопасности и финансовой транзакционной активности держателей национальных карт.

Студенты и преподаватели университета высоко оценили удобство использования единого цифрового инструмента, объединяющего банковскую карту и ключ доступа к системе контроля, библиотеке и другим сервисам.

- Банк является давним партнером нашего университета, поддерживает проектную деятельность студентов, принимает участие в инвестиционных сессиях, хакатонах и т.д. В свою очередь наши студенты участвуют в конкурсных проектах банка, где часто становятся победителями, — отметил проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям ЮФУ Павел Махно.

IT-решения банка уже становились победителями конкурса. В 2020 году был отмечен проект «Фрод-мониторинг валютообменных операций в кассовых узлах банка», а в 2018 году был признан лучшим проект «Система фронт-офисного обслуживания клиентов».

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