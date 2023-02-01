Жители Ростовской области за рождение первенца получат 69 тысяч рублей на ипотеку

Дончане могут получить 69 тысяч рублей на погашение ипотеки за рождение первенца. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области родители первенцев смогут получить от Агентства жилищных программ государственную субсидию на погашение ипотеки в размере 69 тысяч рублей. Об рассказали в пресс-службе правительства региона.

По данным правительства, 69 тысяч рублей – это 50% от суммы регионального материнского капитала. Если же участвующие в программах по субсидированию или льготному кредитованию «Дисконт» дончане станут родителями третьего или последующих детей, то размер поддержки составит уже 138 тысяч рублей.

Всего в Ростовской области существует шесть мер региональной господдержки в приобретении жилья. В 2023 году власти планируют помочь более двум тысячам жителей Дона, а также продолжить оказывать финансовую помощь около четырем тысячам На эти цели из бюджета будет выделена сумма в размере 1 миллиарда 598 миллионов рублей.

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