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НовостиОбщество1 февраля 2023 15:40

Жители Ростовской области за рождение первенца получат 69 тысяч рублей на ипотеку

При появлении третьего и последующих детей господдержка составит 138 тысяч рублей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Дончане могут получить 69 тысяч рублей на погашение ипотеки за рождение первенца.

Дончане могут получить 69 тысяч рублей на погашение ипотеки за рождение первенца.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области родители первенцев смогут получить от Агентства жилищных программ государственную субсидию на погашение ипотеки в размере 69 тысяч рублей. Об рассказали в пресс-службе правительства региона.

По данным правительства, 69 тысяч рублей – это 50% от суммы регионального материнского капитала. Если же участвующие в программах по субсидированию или льготному кредитованию «Дисконт» дончане станут родителями третьего или последующих детей, то размер поддержки составит уже 138 тысяч рублей.

Всего в Ростовской области существует шесть мер региональной господдержки в приобретении жилья. В 2023 году власти планируют помочь более двум тысячам жителей Дона, а также продолжить оказывать финансовую помощь около четырем тысячам На эти цели из бюджета будет выделена сумма в размере 1 миллиарда 598 миллионов рублей.

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