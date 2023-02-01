В Азове мужчина пойдет под суд за убийство родственницы

Вскоре хозяина жилья задержали и возбудили в отношении него уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азове 55-летний мужчина предстанет перед судом. Его обвиняют в убийстве родственницы.

Трагедия произошла в середине ноября 2022 года горожанин выпивал у себя дома на улице Песчаной. В какой-то момент он поссорился с сестрой своей жены. Атмосфера накалялась, и родственники перешли на повышенные тона.

Когда алкоголь ударил в голову, мужчина схватил кухонный нож и набросился на свояченицу. Он наносил удар за ударом, пока несчастная не упала на пол, истекая кровью. От полученных ранений 57-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Вскоре хозяина жилья задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Убийство». Мужчину заключили под стражу.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

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