В Волгодонске спасли двух рыбаков провалившихся под лед

При выходе на лед стоит быть предельно внимательными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгодонске двое мужчин едва не погибли во время рыбалки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По информации ведомства, утром 1 февраля два товарища отправились на рыбалку в районе 15-го шлюза акватории Волго-Донского канала. Неожиданно лед начал трескаться, и мужчины провалились. Глубина в том месте составляла около 2,5 метров. Очевидцы увидели тонущих рыбаков и вытащили их на берег с помощью подручных средств. Затем пострадавших передали в руки медиков.

Отметим, что при выходе на лед стоит быть предельно внимательными. Спасатели предупреждают, что из-за температурных качелей выход на лед может быть крайне опасен.

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