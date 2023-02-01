Азовчан ждет продовольственная ярмарка

Локальные ярмарки также будут организованы другими муниципалитетами Ростовской области. Фото: правительство Ростовской области

В Азове пройдет продовольственная ярмарка. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

В субботу, 4 февраля, гостей и жителей города ждет продовольственная ярмарка. Торговые ряды развернутся на улице Привокзальной, 10-б с 7 до 16 часов. Граждане смогут приобрести рыбную и мясную продукцию, а также сезонные фрукты и овощи. Также на прилавках будет представлен широкий выбор молочной продукции, солений и хлебобулочных изделий. Любители сладкого смогут приобрести мед и кондитерские изделия.

Отметим, что локальные ярмарки также будут организованы другими муниципалитетами Ростовской области.

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