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НовостиОбщество1 февраля 2023 19:18

В Ростове мужчину подозревают в мошенничестве

Подставной юрист развел горожанина на 100 тысяч рублей
Лейла МИРИШОВА
В отношении мужчины возбудили уголовное дело

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростове-на-Дону мужчину подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчина из-за задолженности перед банком обратился по совету знакомых к юристу. Во время встречи мужчина обозначил гонорар за свою работу в размере 100 тысяч рублей. Мужчина передал сумму, однако юрист так и не выполнил свою работу и перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию.

Юриста задержали. Выяснилось, что и не собирался выполнять работу, а деньги потратил на свои нужды. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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