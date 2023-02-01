В Ростове мужчину подозревают в мошенничестве

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростове-на-Дону мужчину подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчина из-за задолженности перед банком обратился по совету знакомых к юристу. Во время встречи мужчина обозначил гонорар за свою работу в размере 100 тысяч рублей. Мужчина передал сумму, однако юрист так и не выполнил свою работу и перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию.

Юриста задержали. Выяснилось, что и не собирался выполнять работу, а деньги потратил на свои нужды. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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