В Крыму дончане до весны смогут наблюдать «зеленую» комету, которую видели еще неандертальцы

Комета проделала путь в 6 млрд километров. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Открытая менее года назад яркая «зеленая» комета C/2022 E3 (ZTF) в среду, 1 февраля, максимально приблизилась к Земле. Сегодня она прошла на расстоянии 42 миллиона километров от нашей планеты. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым». Если в Ростовской области сегодня пасмурно и на небе ничего не видно, то дончанам в Крыму повезло. Они смогут увидеть зеленых хвост объекта невооруженным глазом.

Как узнали в издании у научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова, яркую окраску хвосту кометы придают примеси углерода — так они реагируют на солнечное излучение.

Как рассказал астроном, в последний раз эту комету наблюдали еще неандертальцы. Это связано с длительным периодом обращения небесного тела — несколько десятков тысяч лет. По словам Сергея Назарова, комета пролетела 6 миллиардов километров, и в следующий раз приблизится к Земле на такое же расстояние через 40-50 тысяч лет.

Также ученый подчеркнул, что угрозы для нашей планеты комета не несет. Ее хвост визуально равен «ковшу» большой медведицы, и находящимся в Крыму стоит посмотреть на вечернее и ночное небо в бинокль, чтобы рассмотреть редкое астрономическое явление.

Уточняется, что в Крыму комету можно будет наблюдать до весны. Через бинокли — до марта — начала апреля, а в крупные телескопы еще год-два.

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