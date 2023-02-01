Полиция проверит информацию о заражении школьника ВИЧ-инфекцией в публичном доме в Дагестане

Мать обещает назвать полиции имена ночных бабочек, которых назвал ее сын. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Дагестане правоохранительные органы проверяют информацию о возможном заражении подростка ВИЧ-инфекцией в одном из борделей Махачкалы. Шокирующее заявление матери школьника появилось в соцсетях. Женщина потребовала закрыть публичные дома и призвать секс-работниц к ответственности. Об этом сообщает «КП — Ставрополь».

Как уточняет издание со ссылкой на слова женщины, несколько дней назад ее сын, ученик старших классов, попал в больницу. До этого он сдавал анализ на ВИЧ-инфекцию, и из клиники пришел положительный результат.

Мать подростка считает, что он заразился от одной из работниц дома терпимости в Махачкале. Также женщина подозревает, что пострадать мог не только ее сын, говорит, что ее ребенок ходил в дом терпимости с одноклассниками. Поэтому она просит других матерей быть бдительными и собирается назвать имена ночных бабочек полиции.

В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что пока заявлений по такому факту не поступало. Пока правоохранительные органы проверяют, правдива ли опубликованная в Интернете история.

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