Новым замглавы администрации Таганрога по вопросам транспорта стал экс-директор международной ассоциации

Он будет заниматься вопросами транспорта и по совместительству будет являться начальником транспорта. Фото: администрация Таганрога

В Таганроге новым заместителем главы администрации Таганрога стал бывший директор международной ассоциации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 1 февраля.

Так, новую должность займет Василий Остряков. Он будет заниматься вопросами транспорта и по совместительству будет являться начальником транспорта.

Виталий окончил Российский университета транспорта. На протяжении восьми лет с 2012 года он возглавлял крупную компанию в Санкт-Петербурге. Предприятие занималось троллейбусными и трамвайными маршрутами.

Также он занимал должность президента международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта. С 2021 по 2022 он являлся гендиректором транспортной компании.

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(Подробности)