Прокуратура проверит водителя автобуса, высадившего ученицу коррекционной школы без наличных денег

Мама рассказала, что из-за неисправности платежного терминала в автобусе ее дочь не смогла заплатить за проезд, а водитель просто высадил ее без наличных денег. Фото: Иван МАКЕЕВ

Полиция и прокуратура Краснодара дадут правовую оценку действиям водителя, который выгнал из автобуса школьницу с особенностями развития из-за того, что у нее не было с собой наличных денег, а терминал для оплаты банковской картой был неисправен. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».

- Ребенок столкнулся с ситуацией дважды — 30 и 31 января, - рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.

По словам мамы, девочка пыталась оплатить проезд картой, но из-за неисправности терминала водитель стал кричать на ребенка и заставлял идти в банкомат. Тогда за школьницу заплатили другие пассажиры.

Ситуация повторилась на следующий день, и водитель высадил ребенка и уехал. У девочки случилась истерика, мама во время звонка по телефону ее успокоила и объяснила, что можно поехать домой на следующем автобусе с исправным платежным терминалом.

Добавим, девочка каждый день ездит из пригорода Краснодара в коррекционную школу, где получает восьмой вид обучения — ребенка учат читать, считать и писать и ориентироваться в социально-бытовых условиях.

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