Ростовской области пропал 23-летний парень

Пропавший не выходит на связь с 31 января. Фото: "ЛизаАлерт"

В Миллерово без вести пропал 23-летний парень. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Максима Колесникова последний раз видели 31 января. Родственники пытались найти его самостоятельно, однако поиски не увенчались успехом. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывают все дворы и улицы уже несколько суток.

Максим Колесников ростом – около 178 сантиметров. У него худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза.

Последний раз его видели в темно-синей куртке, черных штанах и сапогах того же цвета.

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(Подробности)