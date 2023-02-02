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НовостиОбщество2 февраля 2023 4:56

За вымогательство задержали инспекторов "Ростовского водоканала"

Об этом сообщил гендиректор АО "Евразийский" Герман Вишневский
Лейла МИРИШОВА
Сотрудники "Ростовводоканала" пойманы за вымогательство

Сотрудники "Ростовводоканала" пойманы за вымогательство

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону правоохранители задержали четырех инспекторов "Ростовводоканала" за вымогательство. Об этом сообщил генеральный директор АО "Евразийский" Герман Вишневский.

Совладелец "Ростовводоканала" отметил, что это недопустимый случай, за который каждый виновник понесет заслуженное наказание. Он также добавил, что предприятие сотрудничает со следствием.

- Наша прямая обязанность – исключить саму возможность таких вопиющих ситуаций в будущем, — говорится в сообщении гендиректора.

Герман Вишневский заверил, что всех причастных работников к этой ситуации немедленно уволят.

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