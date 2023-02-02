В Ростове-на-Дону 2 февраля синоптики прогнозируют пасмурную погоду

Порывы ветра в этот день достигнут 7 метров в секунду
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростове синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Об этом сообщили на сайте Ростгидрометцентра.
В четверг, 2 февраля, в городе целый день будет пасмурная погода, временами ожидаются прояснения. Днем воздух прогреется до +4 градусов, а вечером столбики термометров опустятся до +1 градуса.
Порывы ветра в этот день достигнут 7 метров в секунду.
В пятницу, 3 февраля, синоптики прогнозируют снег с дождем.
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