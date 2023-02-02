В Ростове-на-Дону 2 февраля синоптики прогнозируют пасмурную погоду

Порывы ветра в этот день достигнут 7 метров в секунду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Об этом сообщили на сайте Ростгидрометцентра.

В четверг, 2 февраля, в городе целый день будет пасмурная погода, временами ожидаются прояснения. Днем воздух прогреется до +4 градусов, а вечером столбики термометров опустятся до +1 градуса.

Порывы ветра в этот день достигнут 7 метров в секунду.

В пятницу, 3 февраля, синоптики прогнозируют снег с дождем.

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(Подробности)