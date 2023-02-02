В Ростове-на-Дону в СНТ сгорел частный дом

По информации ведомства, дом начал полыхать около 2:40 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло в СНТ "Союз" на улице 1-ой Союзной.

По информации ведомства, дом начал полыхать около 2:40. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило порядка 30 квадратных метров. Пожарным удалось спасти из горящего дома человека. Полностью потушить огонь смогли через полчаса.

- Для ликвидации пожара от МЧС России привлекались 14 спасателей и 4 спецмашины, – сообщили в ведомстве.

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