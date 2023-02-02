Проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности для школьников» поддержало 5 млн. человек

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

По итогам 2022 года банк «Центр-инвест» занял первое место по количеству просмотров в проекте Банка России и Минпросвещения «Онлайн-уроки финансовой грамотности для школьников» среди финансового сектора. Аудитория проекта уже превысила 5 млн участников.

На протяжении нескольких лет банк занимает лидирующие позиции по количеству эфиров и просмотров в проекте. Цель всероссийской программы «Онлайн-уроки финансовой грамотности» — пробудить интерес учащихся к финансовым знаниям, закрепить грамотное финансовое поведение, познакомить с актуальными финансовыми продуктами и услугами, предупредить о рисках на финансовом рынке.

В программе приняли участие учащиеся средних и общих образовательных организаций, профессиональные образовательные учреждения, организации для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Эксперты и волонтеры Центра финансовой грамотности банка «Центр-инвест» провели 102 эфира с общим количеством просмотров 608 тыс. человек. Самыми популярными обучающими модулями в проекте стали «Личные финансы» и «Финансовые продукты»

Банк «Центр-инвест» занимается развитием образования и повышением финансовой грамотности в России с 2012 года. Сегодня действуют 5 Центров финансовой грамотности на Юге России: в Ростове, Краснодаре, Таганроге, Волгодонске, Волгограде. Слушателями Центров стали уже более 1,8 млн человек, проведено 5400 мероприятий, образовательных лекций и семинаров.

Центры финансовой грамотности — основа экосистемы банка «Центр-инвест». Развитие финансовой грамотности населения в регионах присутствия банка отражает ответственное отношение к развитию общества и приверженность ESG-принципам.

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