В 2024 году в Ростове около Музтеатра собираются построить фонтаны с сухими чашами

Старый фонтанный комплекс должны капитально отремонтировать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове на Большой Садовой около Музыкального театра собираются построить три новых малых фонтана с сухими чашами. Старый фонтанный комплекс должны капитально отремонтировать. Об этом 2 февраля стало известно «КП - Ростов-на-Дону».

На территории культурного объекта уже привести в порядок цветочные клумбы, высадили зеленые насаждения, провели ремонт стилобата внутреннего двора и уложили тротуар. Была смонтирована подсветка плоской и наклонной крыши, а также фасада.

На эти работы выделили 583,6 млн рублей. Их начали в 2022 году. Полностью завершить обновление должны в 2024 году.

Добавим, ростовский театр - один из самых технически оснащенных и современных не только на юге России, но и во всей стране. Музыкальное учреждение в 37 тысяч квадратных метров по своим характеристикам и размеру зеркала сцены уступает только Большому театру.

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