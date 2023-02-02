В Ростовской области переставили камеры фиксации нарушений ПДД

На Дону обнаружили 25 мест, где чаще всего происходят аварии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области вновь поменяли места расположения передвижных камер. Технику перенесли на самые аварийные участки трасс, рассказала директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.

- Очагом аварийности принято считать отрезок пути, где в течение 12 месяцев произошло три и более ДТП одного вида или более пяти различных ДТП, в которых были погибшие или раненые, - уточнила Татьяна Русанова.

Подробный список дорожных камер, установленных в Ростовской области, можно найти по специальной ссылке.

Всего на Дону за прошедший год обнаружили 25 мест, где чаще всего происходят аварии, а также 79 мест с наиболее сложной дорожной обстановкой. Например, на одном из участков М-4 «Дон» в Аксайском районе произошло три столкновения, в которых погиб один человек и еще трое получили ранения.

Также на М-4, но уже на другом отрезке трассы, произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

На обходе Волгодонска зафиксировали четыре аварии с двумя погибшими и восемью пострадавшими. Опасная точка также есть и в самом городе Волгодонске, на улице Энтузиастов. Там за 2022 год произошло три аварии с пятью пострадавшими, среди которых был ребенок.

Специалисты выяснили, что камера фиксации также нужна в Таганроге на улицах Бакинской и Дзержинского. Там в четырех ДТП пострадали четыре человека, в том числе два ребенка.

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