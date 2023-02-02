В Ростовской области экс-полицейского осудили за взятку в 80 тысяч рублей

Слушания состоялись в Сальском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области бывшего уполномоченного отдела МВД по Сальскому району осудили на 2 года условно за мошенничество. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Подозреваемый пообещал задержанному уничтожить административный протокол о «Появлении в общественном местах в состоянии опьянения». За это он получил 80 тысяч рублей взятки, - пояснили в ведомстве.

Добавим, слушания по делу в отношении экс-правоохранителя состоялись в Сальском городском суде. Однако вердикт инстанции пока не вступил в силу, поэтому его еще можно оспорить.

Ранее в пресс-службе УФСБ сообщили о приговоре экс-главе филиала ФГБУ «Россельхозцентр». Специалист получил за махинации с деньгами 2 года и 3 месяца колонии общего режима, а также штраф в 100 тысяч рублей.

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