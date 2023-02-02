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НовостиОбщество2 февраля 2023 12:25

Плановые пожарно-тактические учения прошли специалисты атомной станции

Участники тренировки успешно выполнили все поставленные задачи
Ангелина СКИБА
Фото: предоставлено Ростовской АЭС

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

На Ростовской АЭС провели пожарно-тактическую тренировку, в которой приняли участие работники станции и сотрудники «Специального управления ФПС № 72 МЧС России».

По легенде учений, в масло-мазутном дизельном хозяйстве вспыхнул пожар. Условное пламя тушили 37 человек, было задействовано 6 единиц техники. В итоге участники проверки успешно справились с задачей.

Как позже пояснили на атомной станции, основной целью мероприятия была отработка навыков взаимодействия оперативного персонала и пожарных расчетов.

- Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны. Стабильное и надежное обеспечение электроэнергией потребителей юга России - стратегическая задача. Подобные учения помогают оттачивать наши навыки и умения для обеспечения безопасной работы, - пояснил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Добавим, во время тренировки энергоблоки № 1, 2 и 4 работали в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу не были предусмотрены и не проводились. Энергоблок № 3 находится в планово-предупредительном ремонте.