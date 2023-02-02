В Ростове объявили план-перехват из-за стрельбы возле торгового центра

Происшествие случилось 2 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове объявили план перехват «Сирена» после того, как неизвестный открыл стрельбу в Западном микрорайоне. Происшествие случилось 2 февраля на улице Еременко.

Напомним, стрельбу было слышно возле одного из торговых центров. Человек, который предположительно открыл огонь, скрылся с места на автомобиле. Полицейские начали разыскивать подозреваемого.

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», в городе объявлен план-перехват «Сирена». По предварительным данным, он может передвигаться на автомобиле «Ниссан Х-Трейл». В связи с этим всем нарядам полиции было поручено проверять машины этой марки, которые въезжают и выезжают из города.

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