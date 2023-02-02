Ростовчане смогут оплачивать покупки «Айфоном»

Владельцы «Айфонов» смогут легко оплачивать покупки телефоном. Фото: Иван Макеев

Жители Ростова с марта смогут пользоваться сервисом бесконтактной оплаты покупок телефоном, а также безопасно совершать любые онлайн и оффлайн платежи и получать кешбэк. Как уточняют в пресс-службе оператора связи, сервис МТС Pay доступен клиентам разных российских банков вне зависимости от того, услугами какого мобильного оператора они пользуются. Уточняется, что услуга бесплатна для первых 50 тысяч человек, которые подадут заявки.

Технология работает благодаря приложению в связке с внешним NFC-модулем — Pay Tag, который нужно закрепить на чехле смартфона или на самом мобильном устройстве. Сделать покупки одним «Айфоном» можно будет в любых терминалах, предназначенных для бесконтактной оплаты пластиковыми картами. Отмечается, что данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде для защиты платежей.

Известно, что пользователи смогут добавлять в приложение до пяти дебетовых или кредитных карт платежной системы МИР, позднее появится возможность включать карты других систем. Выбирая между картами, пользователи будут проводить оплату по любой из них, также с баланса любого телефонного оператора и с помощью системы быстрых платежей.

Добавим, что NFC-модули пользователям, оставившим предзаказ, будут отправлять по мере готовности.