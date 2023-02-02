В Ростове на левом берегу Дона планируют построить детский сад за 458 млн рублей

Речь идет о двухэтажном дошкольном учреждении на 200 мест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону объявили конкурс на строительство детского сада на Левом берегу Дона. Об этом со ссылкой на RosTender.info сообщает издание «Город N».

Подрядчика на указанные работы должны определить 22 февраля 2023 года. Сумма контракта - 458,5 млн рублей. Срок выполнения задачи - 13 месяцев с даты начала работ. Строительство должно стартовать 24 марта 2023 года, завершиться - 24 апреля 2024 года.

Речь идет о двухэтажном дошкольном учреждении на 200 мест. В здании оборудуют помещения для детей разных возрастов, классы для кружков, занятий музыкой и физкультурой, пищеблок, медицинский кабинет, прачечную и служебно-бытовые комнаты.

Добавим, также около 41 га восточнее стадиона «Ростов Арена» на Левом берегу Дона планируют отдать под жилую застройку. Инвестор в рамках встречных обязательств пообещал разработать проект на несколько соцобъектов: школу на 1100 мест, два детских сада на 200 мест каждый и на поликлинику на 150 посещений.

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