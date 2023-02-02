Выпуск загранпаспортов нового образца приостановили в Ростовской области

Причину временной остановки приема заявлений не сообщили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области приостановили выпуск загранпаспортов нового образцы. Об этом сообщили на портале Госуслуг.

Так, выпуск документа со сроком действия десять лет временно приостановлен со 2 февраля по всей России. Согласно сообщению, тем, кто уже успел подать заявление на загранпаспорт необходимо дождаться ответа от ведомства. После его получения граждане должны действовать по его инструкции.

В случае, если заявление заполнялось в МФЦ, то нужно обратиться в ближайшее подразделение по вопросам миграции.

Причину временной остановки приема заявлений не сообщили.

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