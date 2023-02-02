Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 16:14

Выпуск загранпаспортов нового образца приостановили в Ростовской области

Те, кто уже успел подать заявление на документ необходимо дождаться ответа от ведомства
Лейла МИРИШОВА
Причину временной остановки приема заявлений не сообщили.

Причину временной остановки приема заявлений не сообщили.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области приостановили выпуск загранпаспортов нового образцы. Об этом сообщили на портале Госуслуг.

Так, выпуск документа со сроком действия десять лет временно приостановлен со 2 февраля по всей России. Согласно сообщению, тем, кто уже успел подать заявление на загранпаспорт необходимо дождаться ответа от ведомства. После его получения граждане должны действовать по его инструкции.

В случае, если заявление заполнялось в МФЦ, то нужно обратиться в ближайшее подразделение по вопросам миграции.

Причину временной остановки приема заявлений не сообщили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане рассказали, сколько им нужно денег для финансовой независимости

Многим достаточно 3,9 млн рублей накоплений в год для спокойной жизни

(Подробности)