Выпуск загранпаспортов нового образца приостановили в Ростовской области

Причину временной остановки приема заявлений не сообщили.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области приостановили выпуск загранпаспортов нового образцы. Об этом сообщили на портале Госуслуг.
Так, выпуск документа со сроком действия десять лет временно приостановлен со 2 февраля по всей России. Согласно сообщению, тем, кто уже успел подать заявление на загранпаспорт необходимо дождаться ответа от ведомства. После его получения граждане должны действовать по его инструкции.
В случае, если заявление заполнялось в МФЦ, то нужно обратиться в ближайшее подразделение по вопросам миграции.
Причину временной остановки приема заявлений не сообщили.
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