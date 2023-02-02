Индексация выплат в Ростовской области: ЕДВ инвалидам вырастет на 300 рублей

Единовременная денежная выплата пенсионерам по инвалидности вырастет на 300 рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Выплаты инвалидам в Ростовской области с февраля проиндексированы на 11,9 процента в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год. Дончанам на первой, второй и третьей группах инвалидности будут платить больше на 300 рублей. Об этом сообщает отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Ростовской области

Так, размер ежемесячной денежной выплаты инвалидам первой группы вырос с 4,4 до 4,9 тысячи рублей, второй группы — с 3,2 до 3,5 тысячи, третьей — с 2,5 до 2,8 тысячи рублей.

Также выросли выплаты, положенные детям-инвалидам — с 3,2 тысячи рублей до 3,5 тысячи.

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