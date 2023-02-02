В Таганроге первый этап реконструкции Пушкинской набережной планируется завершить к сентябрю 2023 года

Площадь объекта составляет 3,5 гектаров. Фото: правительство Ростовской области

В Таганроге к сентябрю 2023 года планируют завершить первый этап реконструкции Пушкинской набережной. Об этом сообщили на сайте Правительства Ростовской области.

Площадь объекта составляет 3,5 гектаров. По словам заместителя губернатора Александра Скрябина, проект будет реализовываться за счет внебюджетных средств совместно с ПАО «Газпром».

- В сентябре город отметит свое 325-летие, и к этому моменту планируется завершить работы по первому этапу реконструкции набережной. Опасений в отклонении от запланированных сроков нет, - отметил Александр Скрябин.

Отметим, что благоустройство Пушкинской набережной – важное мероприятие в развитии Таганрога на текущий год. В феврале планируется завершить разработку проектно-сметной документации объекта. После чего документы передадут на государственную и экологическую экспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области наращивают объемы птицеводства и производства молочной продукции

Производство молока за 11 месяцев прошлого года выросло на 2,7%

(Подробности)