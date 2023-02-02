В Ростове разработали проект центра для бездомных животных

Работа по созданию центра активно ведется Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону разработали проект городского центра для бездомных животных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, работа по созданию центра активно ведется. Проект технического задания направили на согласование в госэкспертизу.

- В минувшем году мы проделали большую работу: собрали все необходимые для проектирования объекта исходные данные (запрошены письма ресурсоснабжающих организаций о возможности подключения к инженерным сетям, топографический план территории, информация о функциональных помещениях в здании приюта), а также оформлены правоустанавливающие документы на земельный участок, – поделился Алексей Логвиненко.

Он также отметил, что на заседании Гордумы запросили средства для проверки достоверности стоимости проектно-изыскательских работ в ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик». Как только определится стоимость, то начнется проектирование объекта.

На сегодняшний день для строительства центра для приема, вакцинации, клипсования и стерилизации бездомных кошек и собак выделен земельный участок. Он располагается в микрорайоне Платовском.

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