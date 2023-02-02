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НовостиОбщество2 февраля 2023 17:25

Пропавшего в Шахтах 29-летнего парня нашли мертвым

О смерти молодого человека, переставшего выходить на связь больше недели назад, стало известно 2 февраля
Лейла МИРИШОВА
О смерти горожанина стало известно 2 февраля

О смерти горожанина стало известно 2 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шахтах пропавшего 29-летнего парня нашли мертвым. О смерти горожанина стало известно 2 февраля.

Молодой человек вышел из дома 23 января, после чего связь с ним оборвалась. Взволнованные родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но не смогли. Тогда они обратились за помощью в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры.

Добровольцы вместе с правоохранителями прочесывали улицы Шахт и ближайших населенных пунктов. Неравнодушные люди распространяли в социальных сетях ориентировку на пропавшего.

Утром 2 февраля волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг» сообщили о том, что парня нашли погибшим. Правоохранители выясняют обстоятельства его смерти.

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