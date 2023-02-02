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НовостиОбщество2 февраля 2023 19:12

Под Рстовом из-за смертельного ДТП образовалась гигантская пробка

Жуткое ДТП случилось днем 2 февраля
Лейла МИРИШОВА
Общая протяженность пробки составляет порядка 10 километров. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Общая протяженность пробки составляет порядка 10 километров. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Из-за смертельной аварии под Ростовом образовался многокилометровый затор. Общая протяженность пробки составляет порядка 10 километров - по пять в обоих направлениях.

Напомним, жуткое ДТП случилось днем 2 февраля на трассе М-4 «Дон». Водитель «ВАЗ-2107» в районе ТРЦ «Мега» разогнался и не справился с управлением. Автомобиль на высокой скорости вылетел на встречную полосу, по которой двигался «Рено Премиум», под управлением водителя 44-летнего шофера.

В результате аварии 41-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте, еще двое пассажиров - мужчина и женщина. Они с травмами попали в больницу.

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(Подробности)