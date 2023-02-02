В Ростовской области за прошлый год производство мяса утки увеличилось на 65%

За прошлый год рост производства мяса утки составил 65% Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области за 2022 год производство мяса утки увеличилось на 65%. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Так, в регионе с 2020 года действует проект по восстановлению производства индюшек и уток. В его реализации участвует предприятие «Новые утиные фермы» Миллеровского района. За прошлый год рост производства мяса утки составил 65%. Это около 18 тысяч тонн в убойном весе или 24,5 тысячи тонн в живом.

По словам гендиректора Михаила Плещанова, сегодня производственные мощности максимально задействованы. За год удалось расширить ассортимент продукции. На сегодняшний день завершено формирование родительского стада утки – 70 тысяч голов. Благодаря чему ушла зависимость от импорта.

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