В Ростове на выходных синоптики прогнозируют пасмурную погоду и +3 градуса

Утром и днем будет идти снег с дождем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют пасмурную погоду и преимущественно плюсовую температуру. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В субботу, 4 февраля, в городе ожидается пасмурная погода. Утром и днем будет идти снег с дождем, а температура воздуха составит +3 градуса. К вечеру в городе ожидается переменная облачность, а столбики термометров опустятся до 0 градусов. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду.

В воскресенье, 5 февраля, в городе целый день будет пасмурная погода. В утренние часы ожидается -1 градус, днем воздух прогреется до +3. К вечеру синоптики прогнозируют +1. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду.

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(Подробности)