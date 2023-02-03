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НовостиОбщество3 февраля 2023 5:07

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла 46-летняя женщина

Причина пожара устанавливается
Лейла МИРИШОВА
Дом начал полыхать около 20:20

Дом начал полыхать около 20:20

Фото: Иван Макеев

В хуторе Богданов, Каменского района при пожаре в частном доме погибла 46-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла 2 февраля на улице Комарова, 27.

По информации ведомства, дом начал полыхать около 20:20. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило порядка 64 квадратов. Полностью потушить огонь удалось спустя полчаса. Когда спасатели осмотрели дом, то обнаружили обгоревшее тело женщины. Причиной смерти стали сильные ожоги.

Для ликвидации пожара от МЧС России привлекались 8 пожарных и 2 спецмашины. Причина пожара устанавливается, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)