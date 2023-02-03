В следственный изолятор в Новочеркасске пытались передать сладости с необычной начинкой

Сотрудники режимного учреждения проводили осмотр посылки для одного из обвиняемых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске в СИЗО-3 пытались передать сладости с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, 31 января сотрудники режимного учреждения проводили осмотр посылки для одного из обвиняемых. В шоколадных конфетах они нашли 47 неизвестных таблеток, а в банке сгущенного молока обнаружили кристаллы. Предположительно, это могут быть сильнодействующие вещества.

Женщину, которая передала посылку задержали. По данному факту проводится проверка, материалы которой будут направлены в отдел полиции.

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(Подробности)