В Ростове состоялось первое организационное заседание «Комитета семей воинов Отечества»

Главная цель деятельности заключается в поддержке военнослужащих и их семей. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону прошло первое заседание регионального отделения «Комитета семей воинов Отечества». Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

В состав комитета входят жены военнослужащих, организаторы разных проектов по оказанию помощи военным и их семьям. В ходе заседания выбрали руководител регионального отделения, им стала Светлана Глушкова. Она уже год по своей инициативе с другими женщинами занимается оказанием помощи участникам СВО и их семьям.

На заседании также были рассмотрели организационные вопросы деятельности областного отделения. Главная цель деятельности заключается в поддержке военнослужащих и ветеранов боевых действий, а также их семей.

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