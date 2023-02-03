5,9 млн евро потребовала в Ростове сербская компания от структуры «Группы Агроком»

Разбирательства пройдут в Арбитражном суде Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению иск от сербской компании «Энергопроект Високоградня А.О. Белград». Эта организация имеет финансовые претензии к ООО «МКЦ-Девелопмент» (входит в группу компаний «Агроком»). Соответствующую информацию можно найти в электронной картотеке дел.

- Истец потребовал взыскать 5,9 млн евро (437,1 млн рублей) задолженности по договору генерального подряда от 11 февраля 2019 года, - говорится в опубликованном документе.

Известно, что заявление от зарубежной компании поступило в судебную инстанцию 25 января 2023 года. Определение о принятии материалов вынесли уже в следующем месяце, 1 февраля. Слушание назначили на 21 февраля 2023 года.

Предварительно, разбирательства связаны с работами по строительству отеля Hyatt Regency. Фирма «МКЦ-Девелопмент» была заказчиком и застройщиком на этом объекте. Его завершили еще летом 2022 года.

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