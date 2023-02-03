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НовостиОбщество3 февраля 2023 7:52

В пятницу и на выходных в Таганроге прогнозируют осадки

Днем 3 февраля температура воздуха должна составить +3 градуса
Ангелина СКИБА
На выходных в приморском городе будет облачно

На выходных в приморском городе будет облачно

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 февраля в Ростовской области жителей Таганрога ожидает небольшой плюс с переменной облачностью. Прогноз погоды опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, сегодня в течение дня температура воздуха должна составить +3 градуса, ночью будет около 0. В темное время суток может пойти дождь, ветер резко сменится с юго-восточного на юго-западный.

Добавим, на выходных в приморском городе будет облачно, возможны не только дожди, но и мокрый снег. Днем столбики термометров сохранятся в районе +2-3 градусов, ночью будет около -2-3 градусов. К воскресенью ветер установится преимущественно северо-восточный.

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Небольшие и умеренные осадки должны пройти в большинстве районов региона (подробности)