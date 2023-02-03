В Ростовской области нарушитель оформил документы на молоко «из будущего»

Индивидуальный предприниматель датировал молоко еще не наступившим днем Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Ростовской области одна из организаций оформила документы на молоко с указанием авансового срока выработки. Продукт был датирован еще не наступившим днем, сообщили в управлении Россельхознадзора.

- На товар, который еще не произвели, оформили документы с авансовой датой выработки. Такие нарушения мешают «прослеживаемости», а также могут приводить к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции, - пояснили в ведомстве.

Из-за несоблюдения закона «О ветеринарии» приостановили регистрацию нарушителя в системе «Меркурий». Также индивидуальному предпринимателю направили предостережение о недопустимости подобных случаев в будущем.

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