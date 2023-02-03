Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 8:25

В Ростовской области нарушитель оформил документы на молоко «из будущего»

Нелегальную регистрацию товара обнаружили во время проверки
Ангелина СКИБА
Индивидуальный предприниматель датировал молоко еще не наступившим днем

Индивидуальный предприниматель датировал молоко еще не наступившим днем

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Ростовской области одна из организаций оформила документы на молоко с указанием авансового срока выработки. Продукт был датирован еще не наступившим днем, сообщили в управлении Россельхознадзора.

- На товар, который еще не произвели, оформили документы с авансовой датой выработки. Такие нарушения мешают «прослеживаемости», а также могут приводить к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции, - пояснили в ведомстве.

Из-за несоблюдения закона «О ветеринарии» приостановили регистрацию нарушителя в системе «Меркурий». Также индивидуальному предпринимателю направили предостережение о недопустимости подобных случаев в будущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

5,9 млн евро потребовала в Ростове сербская компания от структуры «Группы Агроком»

Иск уже приняли к рассмотрению (подробности)