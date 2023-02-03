Освобождение Ростова от немецко-фашистских захватчиков 14 февраля: программа мероприятий

Стала известна программа мероприятий на 80-ю годовщину освобождения донской столицы. Фото: ДЕМКОВ Денис

14 февраля в Ростове-на-Дону отметят 80 лет со дня освобождения донской столицы от немецко-фашистских захватчиков. О тематических мероприятиях, запланированных в честь этой даты, в своем телеграм-канале рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

За два дня до юбилея, 12 февраля, в Кумженской роще пройдет военно-патриотическая реконструкция «Бои на южном направлении. Шесть дней в огне». В программе — выставка ретро-техники и тяжелого вооружения. Также в этот день с Театральной площади стартует патриотический автопробег.

В саму юбилейную дату, 14 февраля, ко мемориалам во всех районах Ростова возложат цветы в память о защитниках города.

Ростовчан и гостей города уже сейчас ждет серия тематических выставок в историческом парке «Россия — моя история». Также патриотические экспозиции представлены в городских библиотеках — посмотреть их могут все желающие.

В образовательных учреждениях запланированы уроки мужества, конкурсы рисунков и презентаций, онлайн-викторины.

Когда станет известна более подробная программа, мы обязательно опубликуем ее на нашем сайте.

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