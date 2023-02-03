Суд поддержал иск прокуратуры, обвинившей мэрию Ростова в нарушении прав жителей на достойную жизнь

Объекты теплоснабжения работали с нарушениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районом суде Ростова поддержали требования прокуратуры к городской администрации и департаменту ЖКХ. Разбирательства велись из-за отсутствия горячей воды мае-июне 2022 года в более, чем 450 домах.

- Водоснабжение законных и добросовестных потребителей не было обеспечено надлежащим образом. Основной причиной стали многочисленные порывы на теплотрассе, устранение которых потребовало значительного времени. Длительное отсутствие горячей воды нарушило права собственников помещений, а также права проживающих в них лиц на достойную жизнь в Российской Федерации, - заявили представители прокуратуры.

Специалисты надзорного ведомства также доказали, что ситуация напрямую зависела от состояния коммуникаций и их обслуживания.

- Департамент ЖКХ и курирующий его заместитель, снимая с себя ответственность за обеспечение функционирования коммунальных сетей, самоустранились от содержания объектов. Это подтверждается обширной перепиской между отраслевыми органами, которая продолжается более 5 лет, - подчеркнули на слушаниях.

Добавим, всего по итогам проверки выяснилось, что 84 объекта теплоснабжения, находящихся в собственности города, содержались неправильно. 12 объектов электроснабжения не имели техническую документацию. Такие же проблемы возникли с 58 объектами теплоснабжения, 46 - газоснабжения, двумя - водопроводно-канализационного хозяйства.

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