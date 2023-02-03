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НовостиОбщество3 февраля 2023 9:57

В Ростовской области 155 тысяч жителей региона получают зарплату на карту ВТБ

350 новых организаций региона доверили банку выплату заработной платы своим сотрудникам
Ангелина СКИБА
В Ростовской области 155 тысяч жителей региона получают зарплату на карту ВТБ

В Ростовской области 155 тысяч жителей региона получают зарплату на карту ВТБ

Фото: Иван Макеев

По итогам 2022 года на 60% увеличилось количество держателей зарплатных карт банка на Дону, их оформили на 350 предприятиях региона для 77 тысяч человек. Всего же сервисом пользуются свыше 155 тысяч человек.

Больше всего карт на сегодняшний день получили в государственных компаниях и спецпроектах (41%). Интерес также проявляют в коммерческих организациях (22%) и организациях сферы образования (17%).

Напомним, зарплатные клиенты обычно получают целый ряд полезных преимуществ: от льготного кредитования и особых ставок по вкладам до повышенного кешбэка и бесплатного снятия наличных, и это далеко не весь список опций.

К слову, сама процедура заключения договора - от подписания соглашения до зачисления средств на неименные карты - сейчас максимально упрощена и занимает всего один день. Кроме того, представители малого и среднего бизнеса могут перечислять оплату своим работникам через мобильное приложение.

- В течение 2022 года мы совершенствовали цифровое обслуживание. Благодаря улучшению качества сервисов и особому подходу, десятки тысяч ростовчан и жителей области выбирают нас в качестве финансового партнера, - отметил управляющий банка в Ростовской области Юрий Авдеев.