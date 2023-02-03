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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 10:44

В Ростове после махинаций на 10 млн рублей под следствием оказался директор фирмы

Ранее было возбуждено уголовное дело
Ангелина СКИБА
Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде

Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону из-за махинаций с документами и финансами под следствием оказался директор коммерческой фирмы. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Пристальное внимание полиции вызвал глава фирмы по инженерно-техническому обслуживанию дорог. Предварительно, он заключил с подконтрольной организацией четыре фиктивных договора на обмер трасс.

- Обязательств своих он так и не выполнил, но внес в отчеты липовую информацию о проделанной работе и отправил документы по оплате услуг. В результате на счет фирмы было переведено более 10 млн рублей, - пояснили в МВД.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде.

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