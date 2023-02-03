В Ростове мужчину и девушку осудили за уничтожение машины с символом «Z»

Задержанные признались, что повредили чужое имущество за вознаграждение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону после поджога машины с символом «Z» осудили молодую пару. Мужчину приговорили к 2 годам и 8 месяцам колонии-поселения, девушку - к 2 годам и 7 месяцам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Пролетарский районный суд донской столицы вынес приговор по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»). Пока что приговор в законную силу не вступил, и его могут оспорить, - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, нарушители подожгли чужое авто в июле 2022 года. Транспорт полностью сгорел в пламени, в итоге ущерб превысил 700 тысяч рублей.

Напомним, молодой человек и девушка признались на допросе, что повредили чужое имущество за вознаграждение, им перечислили 15 тысяч рублей криптовалютой. Добавим, Toyota Corolla с символом Z принадлежала сотруднику полиции.

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