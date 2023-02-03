ПСБ приобретает банки Донецкой и Луганской Народных Республик

Фото: предоставлено пресс-службой банка

Промсвязьбанк (ПСБ) приобретает кредитные учреждения, принадлежащие Донецкой и Луганской Народным Республикам. Соответствующие договоры купли-продажи уже подписали. Сделки были совершены во исполнение указа президента России Владимира Путина.

Приобретение кредитных организаций позволит значительно усилить позиции банка в республиках: сеть обслуживания вырастет почти вдвое и превысит 350 офисов продаж по всей территории ДНР и ЛНР. Клиентская база составит около 3 млн физических и свыше 17 тысяч юридических лиц.

- Подписанные соглашения имеют важное значение для развития Донецкой и Луганской Народных Республик, а также способствуют процессам полномасштабной интеграции новых регионов в единое правовое, финансовое и банковское пространство страны. Планируем поэтапное расширение спектра услуг, предоставление банковских продуктов на максимально привлекательных и гибких условиях, - прокомментировал председатель банка Петр Фрадков.

Банк стал первой российской кредитной организацией, которая начала обслуживание в ДНР и ЛНР. За время работы на территории республик на обслуживание перешли более 300 тысяч физических и почти 16 тысяч юридических лиц. Было открыто более 480 тысяч счетов гражданам и более 16 тысяч счетов клиентам из малого и среднего бизнеса, физлицам выдали 250 тысяч карт, включая зарплатные карты.

Офисная сеть финансового учреждения на территории Донбасса охватывает 60 населенных пунктов и представлена более чем 160 отделениями. Также операции с суммами позволяют проводить около 200 банкоматов.

Продолжается расширение сети терминалов для приема платежей в торговых точках, сейчас эта система насчитывает более 4 тысяч POS-терминалов. Безналичная оплата, в частности, доступна клиентам организаций, ведущих деятельность в медицинской, образовательной и других жизненно важных отраслях.

Банк содействует социально-экономическому развитию республик, а также обеспечивает клиентов передовыми платежными инструментами и выгодными условиями обслуживания.