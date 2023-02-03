В городской думе Новочеркасска досрочно прекратили полномочия одного из депутатов

Лишение мандата было основано на результатах проверки сведений о доходах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области досрочно прекратили полномочия одного из депутатов Новочеркасска. Соответствующую информацию 3 февраля опубликовала местная гордума.

- В этом году на избирательном округе пройдут довыборы из-за досрочного прекращения полномочий действующего депутата. Решение основано на результатах проверки сведений о доходах, расходах и об имуществе за 2020 год, проведенной управлением по противодействию коррупции, - говорится в сообщении.

Новый парламентарий займет освободившееся место после единого дня голосования в сентябре 2023 года. Пока что в составе городской думы VII созыва остались 24 депутата.

Добавим, всего в Новочеркасске вынесли рекомендации относительно 13 депутатов, допустивших нарушения в декларациях о доходах. Все они уже дали пояснения по своему финансовому положению. Два человека могут получить запрет на исполнение полномочий в гордуме на постоянной основе.

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