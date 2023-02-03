В Ростове возобновлена госпрограмма покупки жилья «Сельская ипотека»

Программа «Сельская ипотека» направлена на улучшение жилищных условий граждан в сельской местности. Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Сегодня развитие сельских территорий поддерживается на государственном уровне. Так, одно из направлений – улучшение жилищных условий граждан в сельской местности, в том числе и с использованием льготного ипотечного кредитования.

С 3 февраля 2023 года банк «Центр-инвест» возобновил прием заявок на кредит по госпрограмме «Сельская ипотека». В рамках предложения действует ставка 2,75% годовых.

«Сельская ипотека» позволяет приобрести жилье на сельских территориях и агломерациях. При этом ставка 2,75% годовых действует на протяжении всего срока кредитования, а максимальная сумма – три миллиона рублей. Кредит можно взять на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 10%.

Отметим, то банк «Центр-инвест» одним из первых в стране приступил к реализации программы, инициированной Министерством сельского хозяйства. За период реализации программы с марта 2020 г. приобрели или строят собственный дом в сельской местности 1826 семьи, а общий объем выданных банком кредитных средств превысил 3,9 млрд рублей.

Кредитование по «Сельской ипотеке» реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и доступно всем гражданам Российской Федерации.

Подать заявку можно на сайте или в мобильном приложении банка «Центр-инвест».

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