В Ростовской области благодарностью Президента России отмечен замдиректора атомной станции

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

Заместитель директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Михаил Рябышев отмечен благодарностью Президента Российской Федерации Владимира Путина. Такой чести он был удостоен за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий на территории расположения атомной станции.

Михаил Рябышев - в прошлом боевой офицер, кавалер орденов Мужества и «За военные заслуги». На АЭС он работает больше 15 лет. Девятый год - в должности заместителя директора. У Михаила Рябышева широкий круг задач. Это и работа с персоналом, и развитие кадрового потенциала предприятия, и социальная поддержка сотрудников, и повышение их вовлеченности в реализацию стратегии Росатома.

Также он реализует масштабные проекты, направленные на расширение партнерских отношений с территориями расположения атомной станции и региона. А еще отвечает за организацию общественно значимых мероприятий, связанных с обеспечением государственных интересов. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение условий жизни людей, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры.

К слову, атомная станция поддерживает талантливую молодежь и ветеранов, вкладывает ресурсы в развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, активно участвует в программах возрождения и развития православия и духовных традиций.

За последние два года только на благотворительные проекты АЭС направила около 400 миллионов рублей.

- Мы находимся в постоянном контакте с руководством муниципалитетов и общественностью, стараемся вместе решать возникающие проблемы, улучшать качество жизни сегодня и инвестировать в будущее. Позиция Ростовской АЭС в отношении социального партнерства остается неизменной - сильные должны помогать, - отметил Михаил Рябышев.