Актер Александр Балуев и певец Глеб Матвейчук посетили госпиталь в Новочеркасске

Александр Балуев оставил автографы всем желающим. Фото: группа в VK Южного округа войск национальной гвардии России

В Ростовской области новочеркасский госпиталь посетили актер Александр Балуев и певец Глеб Матвейчук. Гости встретились с находящимися на излечении участниками специальной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии России.

Александр Балуев поблагодарил бойцов за отвагу и выполнение задач, которые влияют на будущее страны. Он пожелал росгвардейцам здоровья, параллельно отметив бесценный труд медиков.

Актер прочитал слушателям стихотворение Расула Гамзатова «Журавли». После него Глеб Матвейчук исполнил популярные советские композиции.

- Ребята, которые находятся в зоне СВО, защищают Родину. Наши деды тоже били фашистов во время Великой Отечественной войны. Мы обязательно победим. Когда узнал, что едем с гастролями в Ростовскую область, сразу попросил организовать встречу с военными. Я был обязан посмотреть в глаза этим смельчакам и поговорить с ними, - признался Александр Балуев.

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