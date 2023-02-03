В Ростове уже 10 месяцев ищут без вести пропавшего мужчину

Родственники пытались самостоятельно найти мужчину, но все попытки оказались тщетны. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону на протяжении 10 месяцев не могут найти пропавшего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Алексея Чугунова последний раз видели 1 апреля 2022 года. После чего, мужчина перестал выходить на связь с близкими. Родственники пытались самостоятельно найти мужчину, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Они прочесывают не только Ростов, но и всю область в поиске мужчины.

Рост Алексея – 178 сантиметров. У него худощавое телосложение и светло-русые волосы. В чем был одет пропавший в день исчезновения неизвестно.

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